Злоумышленники заранее спланировали нападение. С помощью соучастников они отвлекли потерпевших и скрылись с деньгами. После этого они попытались выехать из страны, но были задержаны...

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками из 6 отделения ОУР УВД по Юго-Восточному административному округу города Москвы при участии сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Свердловской области задержаны трое приезжих из ближнего зарубежья, подозреваемых в разбойном нападении на двоих мужчин», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступило сообщение от 43-летнего гражданина. По его словам, он попросил двоих малознакомых мужчин произвести операцию по обмену валюты и встретился с ними около банка, расположенного на Волгоградском проспекте. Отдав им 3 миллиона 600 тысяч рублей, он со своим родственником остался ждать у входа. Неожиданно к ним подошли двое незнакомцев и распылили в лицо содержимое перцового баллончика. В это же время из здания банка выбежали мужчины с деньгами заявителя и вместе с нападавшими скрылись в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых в Екатеринбурге. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте от 20 до 22 лет.Установлено, что злоумышленники заранее спланировали нападение. С помощью соучастников они отвлекли потерпевших и скрылись с деньгами. После этого они попытались выехать из страны, но были задержаны. Часть денег была изъята.Следствием Отдела МВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на задержание соучастника противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18