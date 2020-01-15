Матчем в Хабаровске между местным Амуром и казанским Ак Барсом стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда Дмитрия Квартальнова лишь в серии буллитов сумела сломить сопротивление тигров. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Матчем в Хабаровске между местным "Амуром" и казанским "Ак Барсом" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда Дмитрия Квартальнова лишь в серии буллитов сумела сломить сопротивление "тигров". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.У победителей шайбы в основное время забросили Михаил Глухов (13-я минута) и Джастин Азеведо (41-я). Автором решающего буллита стал Дмитрий Воронков. В составе хозяев льда отличились Игорь Руденков (4-я) и Михаил Йордан (54-я)."Ак Барс" набрал 68 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. "Амур" с 43 баллами остался на 11-й позиции на Востоке.