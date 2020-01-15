Иранец, снявший и опубликовавший видео, на котором запечатлено попадание ракеты в украинский самолет, задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для допроса.

Иранец, снявший и опубликовавший видео, на котором запечатлено попадание ракеты в украинский самолет, задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для допроса.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало иранское агентство Fars со ссылкой на соответствующие заявление КСИР.Сообщается, что автор видео задержан с целью выяснения всех обстоятельств трагедии, результаты расследования которых будут затем представлены общественности Ирана.Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" рухнул на землю ранним утром 8 января 2020 года, сразу после взлета из аэропорта Тегерана. В результате крушения погибли 176 человек.11 января Генеральный штаб вооруженных сил Ирана сообщил, что самолет по ошибке был сбит войсками ПВО страны. 14 января было сообщено, что в Иране арестованы несколько человек по делу о крушении украинского Boeing.