В МЧС предупреждают о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций.

Владимирское МЧС сообщает о рисках возникновения происшествий, связанных с выпадением в регионе сильного снега 16 января.«По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 16 января с сохранением днём во Владимире и по области ожидаются снегопады», - рассказала редакции «33Live.Ru» руководитель пресс-службы регионального МЧС Екатерина Мищенко.Ухудшение погоды может повлечь возникновение ЧС, связанных с пробками на городских дорогах и федеральных трассах, дорожно-транспортными происшествиями, авариями в системе ЖКХ, падением снега с крыш зданий.В ведомстве уточнили, что в случае угрозы для жизни следует незамедлительно звонить по номерам: 101 и 112.Напомним, что утром 14 января в областном центре после ночной метели зарегистрированы десятки мелких ДТП.