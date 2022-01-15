Во время досмотра мужчины полицейские обнаружили и изъяли 30 полиэтиленовых свертков, завернутых в изоляционную ленту, а также обнаружили пачку из-под сигарет с одним свертком...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОП «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы задержали 22-летнего приезжего, подозреваемого в попытке сбыта психотропного вещества – амфетамина.Во время патрулирования лесопарковой зоны на Привольной улице сотрудники полиции обратили внимание на молодого человека, который стал нервничать при виде полицейских. Было принято решение досмотреть гражданина. Во время досмотра в его варежках полицейские обнаружили и изъяли 30 полиэтиленовых свертков, завернутых в изоляционную ленту, а в кармане брюк обнаружили пачку из-под сигарет с одним свертком. В результате осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли еще один сверток с аналогичным содержимым.Проведенное исследование показало, что в свертках содержится психотропное вещество – амфетамин, массой брутто более 80 граммов.Молодой человек задержан. Им оказался 22-летний приезжий.Следственным отделом ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18