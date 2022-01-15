Муниципальное унитарное предприятие из Александровского района не платило коммуналку за газ и воду. В итоге долг накопился свыше 13,5 миллионов рублей. О каком МУПе идет речь приставы не

Муниципальное унитарное предприятие из Александровского района не платило коммуналку за газ и воду. В итоге долг накопился свыше 13,5 миллионов рублей. О каком МУПе идет речь приставы не сообщают, но добавляют, что эта организация сама занимается предоставлением коммунальных услуг населению. Организация накопила долг свыше 13,5 млн рублей в адрес поставщиков, погасить который постановил Арбитражный суд