Действующие чемпионы мира по автогонкам в классе машин Формула-1 из немецкой команды Mercedes представили поклонникам автоспорта изображения своего нового болида для нового сезона. Машина, на которой будут гоняться Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, получила название W11.
Действующие чемпионы мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" из немецкой команды Mercedes представили поклонникам автоспорта изображения своего нового болида для нового сезона. Машина, на которой будут гоняться Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, получила название W11.
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