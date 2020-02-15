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<a href="https://33live.ru/novosti/15-02-2020-formula-1-chempiony-mira-iz-mercedes-predstavili-novyj-bolid.html" target="_blank">Формула-1. Чемпионы мира из Mercedes представили новый болид</a> - Действующие чемпионы мира по автогонкам в классе машин Формула-1 из немецкой команды Mercedes представили поклонникам автоспорта изображения своего нового болида для нового сезона. Машина, на которой будут гоняться Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, получила название W11.