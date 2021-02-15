Память о войне в Афганистане сегодня передают свидетели тех событий, среди которых есть и ветераны органов внутренних дел Владимирской области.

Память о войне в Афганистане сегодня передают свидетели тех событий, среди которых немало сотрудников органов внутренних дел Владимирской области. Одним из них является ветеран Отделения МВД России по Киржачскому району подполковник милиции в отставке Андрей Борисович Орлов.В органах внутренних дел Андрей Борисович служил в период с 1994 г. по 2000 г.Родился А.Б. Орлов 17 августа 1964 года в д. Хмелево Киржачского района. Закончив 8 классов школы, пошел учиться в Калининское суворовское военное училище, после успешного окончания которого поступил в Новосибирское высшее военно-политическое училище.Закончив обучение в 1985 году, начал офицерскую службу в Таманской дивизии Московского военного округа. В 1986 году был направлен для выполнения интернационального долга в Афганистан. В течение полугода в учебном центре Келята в Туркмении молодых офицеров обучали основам горной подготовки, авианаводки, минно-взрывного дела, проводили учебные стрельбы, нарабатывали навыки вождения боевой техники в условиях горно-пустынной местности.В Афганистане Андрей Борисович был назначен заместителем командира роты 180 мотострелкового полка 108 мотострелковой дивизии. Рота несла службу на трех сторожевых заставах.Ветеран вспоминает, что сторожевые заставы действовали в режиме практически полной автономности, в условиях окружения противником. Жили в землянках и блиндажах, которые освещались керосиновыми лампами. Практически каждую ночь были обстрелы заставы из стрелкового оружия и минометов. Под такими ночными обстрелами за время службы Андрея Борисовича погибло 2 бойца, а его предшественник, лейтенант Александр Бородин, подорвался на мине.Скучать времени не было – боевая подготовка личного состава, проводка колонн, ведение разведки в зоне ответственности, обслуживание боевой техники практически не оставляли времени на отдых.За время службы Андрей Борисович не раз награждался государственными наградами, имеет орден «За службу Родине в Вооруженных Силах» IIIстепени, медали «За отличие в воинской службе» Iстепени, «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».Отслужив два года в Афганистане, Андрей Борисович остался служить в Краснознаменном Туркестанском военном округе, в городе Самарканде.В 1993 г. А.Б.Орлов уволился из армии и вернулся в Россию.Здесь в 1994 году он поступил на службу в органы внутренних дел в родном городе Киржаче. Свой путь милиционера начал с патрульно-постовой службы, долгое время был командиром взвода ППС. Под его началом вместо взвода ППС была создана рота ППС. Под руководством Андрея Борисовича проходили службу 56 сотрудников.Спустя время Андрею Борисовичу предложили занять должность начальника Штаба, а затем - и начальника милиции общественной безопасности.В 1997 году по долгу службы А.Б.Орлов находился в командировке в Северо-Кавказском регионе, где, как и в Афганистане, не остался без награды – ему была вручена медаль «За отличие в охране общественного порядка», а также было досрочно присвоено звание подполковника милиции.Несмотря на прошедшее время, Андрей Борисович поименно помнит всех, с кем начинал службу. Сослуживцы, которые в настоящее время несут службу в Отд МВД России по Киржачскому району, с большим уважением вспоминают Андрея Борисовича. Нынешнему поколению сотрудников органов внутренних дел есть на кого равняться и с кого брать пример.В свое время на срочную военную службу в Советскую армию был призван Владислав Владимирович Головкин из Собинского района. На его долю также выпали годы войны в Афганистане.Владислав Владимирович, который впоследствии долгое время служил в должности следователя в ОВД Собинского района, отмечает, что годы солдатской службы были, конечно, непростыми, но дали крепкую закалку, которая очень помогла в будущем, во время работы в милиции.