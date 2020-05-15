Калиниградские власти упростят порядок получения субсидий на поддержку труда. Эти выплаты установили после того, как 4 года назад региональным организациям отметили ряд таможенных льгот.

Калиниградские власти упростят порядок получения субсидий на поддержку труда. Эти выплаты установили после того, как 4 года назад региональным организациям отметили ряд таможенных льгот, передает ГТРК "Калининград".В настоящий момент субсидии получают порядка 150 предприятий. Теперь такую поддержку можно будет получить даже если претендующая на неё компания имеет задолженность по налогам.Проверки будут приостановлены до 1 июля. Кроме того, просрочки по возврату денег в бюджет больше не будут являться основанием для отказа. Также были смягчены и другие требования. К примеру, отчет о расходовании средств нужно будет предоставлять один раз в год.