15 мая в 16 часов в социальной сети ВКонтакте стартует фестиваль VK Fest. В этом году он продлится неделю с 15 по 21 мая и полностью пройдет в онлайн-режиме.

15 мая в 16 часов в социальной сети "ВКонтакте" стартует фестиваль VK Fest. В этом году он продлится неделю с 15 по 21 мая и полностью пройдет в онлайн-режиме. VK Fest станет первым российским фестивалем такого масштаба и продолжительности, который можно посетить, не выходя из дома.Бесплатная трансляция будет доступна для всех в сообществе VK Fest. Зрители увидят выступления любимых артистов и блогеров, а также смогут поучаствовать в различных активностях. Список участников и другие детали будут опубликованы в ближайшее время."Мы внимательно следили за ситуацией с пандемией и решили в этом году отказаться от привычного формата фестиваля, чтобы не рисковать здоровьем гостей. Однако мы хотим поддержать пользователей в эти непростые времена и для этого перенесем атмосферу из Парка 300-летия Петербурга прямо в их дома на целую неделю", — говорит Константин Сидорков, директор по стратегическим коммуникациям "ВКонтакте".VK Fest — самый популярный городской open-air в России. В 2019 году его посетили 95 тысяч человек, а прямые трансляции с главными событиями фестиваля посмотрели более 6 миллионов уникальных зрителей (в эфире было свыше 15 трансляций).