Власти США уже не скрывают, что борьба с расширением российских интересов на Ближнем Востоке - это их главная цель в Сирии.

Власти США уже не скрывают, что борьба с расширением российских интересов на Ближнем Востоке — это их главная цель в Сирии.Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри призвал продолжить размещение сил США в раздираемой войной стране, чтобы сохранить давление на врагов США и превратить этот конфликт в "болото" для России. Во вторник он заявил, что подход "максимального давления" президента Дональда Трампа к Сирии давал плоды. Также он отверг опасения, что размещение США там превратится в затяжной и дорогостоящий проект, наподобие Афганистана или Вьетнама."Мы проводим разумную политику", — сказал Джеффри о подходе США к Сирии, где по-прежнему размещены по меньшей мере 500 американских солдат наряду с союзными местными силами для поддержки операций против оставшихся боевиков ИГИЛ.Специальный представитель заявил, что администрация Трампа сделала выбор в пользу "очень ограниченного военного присутствия США для конкретной цели: преследовать ИГИЛ, различными способами поддерживать военные операции других стран — Турции, Израиля, сосредоточиться на экономическом и дипломатическом давлении"."Наше небольшое военное присутствие важно, поэтому мы призываем конгресс, американский народ и президента сохранить присутствие этих сил", — добавил Джеффри.США выступают против президента Сирии Башара Асада, после того как в 2011 году вспыхнула гражданская война. США поддержали ряд повстанческих группировок против Асада, которые затем присоединились к курдам в восточной части страны.Асада, который контролирует большую часть страны, поддерживают Россия и Иран, пытающиеся подорвать США. Во вторник Джеффри заявил, что стратегия США ослабит американских врагов и даст возможность избежать дорогостоящей миссии."Это не Афганистан, это не Вьетнам. И это не болото. Однако моя главная задача сейчас — сделать все, чтобы эта война превратилась в болото для России", — сказал он.Россия добилась военного успеха в поддержке Асада, тем не менее Москва изо всех сил пыталась подтолкнуть его к мирному урегулированию. Согласно последним сообщениям Кремль разочарован отказом Асада двигаться в сторону политического решения девятилетней войны.Джеффри сказал, что у русских нет "политического решения" проблем с Асадом. Также он добавил, что необходимо "сохранять давление" на режим Асада: "Я никогда не сталкивался с режимом, который представлял бы больше угроз для своего региона и американской идеи того, как должен быть организован мир".Джеффри высоко оценил "огромный успех санкционной политики администрации Трампа против Ирана". По его словам, он "оказывает реальное влияние на Сирию". Президент отказался от ядерной сделки с Ираном в 2018 году, вновь введя экономические санкции в отношении Тегерана. Как известно, они были сняты при Обаме в обмен на сдерживание ядерной программы страны:"Идет вывод войск под командованием Ирана. Отчасти это носит тактический характер, с другой стороны, это является свидетельством нехватки денег. Поэтому я советую продолжать в том же духе".Союзники США — Израиль и Турция — также выступают против Асада и его сторонников. Турция не раз проводила вторжения на сирийскую территорию. Анкара также поддерживает исламистские повстанческие группировки против Асада, они до сих пор контролируют единственную значительную область вне контроля режима в северо-западной провинции Идлиб. В ходе недавнего наступления режима на Идлиб были убиты десятки турецких и ряд российских солдат.Израиль регулярно атакует иранские войска, оружие и объекты на территории сирийского правительства.Вторжение Турции на территорию Сирийских демократических сил в прошлом году вызвало критику со стороны Европы и Северной Америки. Трампа обвинили в том, что он отказался от американских союзников, отдав приказ о выводе американских войск с позиций вдоль турецкой границы. Это произошло сразу перед тем, как президент Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ о вторжении.Несмотря на эту напряженность, Джеффри подчеркнул, что Вашингтон и Анкара остаются верными союзниками. Также он назвал себя "полноправным сторонником координации и сотрудничества с турками в Сирии"."Мы, так же как и они, не хотим, чтобы Идлиб попал в руки Асада, мы тесно сотрудничаем с ними в конституционном комитете и в том, что касается политических решений, — сказал Джеффри. — Наша конечная цель для Сирии практически совпадает с их целью". Он добавил, что Анкара также считает Иран угрозой.Решение Турции о покупке российской зенитной системы С-400 также испортило американо-турецкие отношения. Эрдоган продолжил покупку, хотя США и НАТО опасались, что это поставит под угрозу секретную программу истребителя F-35. Турция участвовала в ней. США удалили Турцию из программы после завершения сделки с С-400.Джеффри признал, что сделка с С-400 стала огромной проблемой. Он объяснил: "С нашей точки зрения, мы ничего не получаем взамен. С точки зрения Турции, это вопрос суверенитета".