Сегодня истекает срок, который Владимир Путин отвел на решение проблем с выплатами медикам, работающим с больными коронавирусом. В начале недели стало известно, что деньги не дошли и до половины врачей.

Сегодня истекает срок, который Владимир Путин отвел на решение проблем с выплатами медикам, работающим с больными коронавирусом. В начале недели стало известно, что деньги не дошли и до половины врачей.Времени для того, чтобы выплатить медикам стимулирующие премии, остается совсем мало. Срок — 15 мая — определил президент. Большинство регионов, похоже, успевают."Мы получили все, что говорил и Владимир Владимирович, и наше местное руководство, жаловаться не приходится", — говорит врач-инфекционист городской больницы №8 Челябинска Лариса Якушева.Пациентов с подозрением на коронавирус в Магадане доставляют в областную больницу. Шесть врачей, 24 медсестры и 27 санитаров, которые борются с COVID-19, стимулирующие выплаты получили еще в конце апреля."Деньги доведены до медработников, жалоб никаких не поступало. По финансированию мы вопрос закрыли", — говорит и.о. главного врача Магаданской областной больницы Роман Сук.При этом в федеральном правительстве Колыму называют среди регионов, где к такой работе даже не приступили. Областные власти объясняют это путаницей в отчетах. Говорят, что выплаты начались из регионального бюджета, еще до поступления федеральных средств."Мы в сроки, которые установил для нас президент, крайние сроки, конечно, уложились. Но и в дальнейшем, конечно, посмотрим очень внимательно, чтобы вперед делать кассу федеральными средствам поступившим, а потом уже решать остальные вопросы", — говорит губернатор Магаданской области Сергей Носов.Спешит опровергнуть статус отстающего региона и Чукотка. В Анадыре заявили, что сейчас медикам выдают региональные доплаты. Выделенные средства из федерального бюджет уже лежат на личных счетах.В Крыму пришлось пересчитать средства, на которые могут претендовать врачи. Неделю назад медики Керчинской станции скорой помощи записали видеообращение. Представители профсоюза рассказали, что некоторые фельдшеры и медсестры получили по 300 рублей. Власти региона объяснили это почасовым расчетом и пообещали доплатить."Эта позиция была изначально в документах Минздрава – считали по фактическому времени, с которым общался с больным, а надо было по фактическому времени за месяц. Пришли разъяснения. Ситуацию переделали", — комментирует ситуацию глава республики Крым.Большая работа предстоит российским регионам и по организации выплат семьям с детьми. С 12 мая начался прием заявлений на получение единовременных 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 15 лет включительно. О своем праве на такую поддержку можно заявить на сайте Госуслуг. Но на сервере из-за большой нагрузки постоянные сбои. Родители приходят в Пенсионный фонд лично. У офисов — очереди. Власти просят граждан не поддаваться ажиотажу, ведь заявления будут принимать до 1 октября."Сейчас идет обкатка технических средств, и этот полугодовой срок дает спокойствие для того, чтобы не торопиться с подачей заявления. Чтобы мы смогли все обработать и все семьи, претендующие на эти выплаты, их получили", — говорит заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда РФ по Смоленской области Елена Корнеева.Продолжается прием заявлений и на выплату пособий детям до 3 лет. За апрель, май и июнь их родителям перечислят по 5 тысяч рублей. Дополнительные меры предусмотрены для семей, доходы которых сейчас ниже прожиточного минимума.