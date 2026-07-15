Женщине долгое время отказывались назначать пенсию по потере кормильца.

Прокуратура Киржачского района провела проверку соблюдения правил предоставления мер соцподдержки семьям военнослужащих по обращению местной жительницы.Выяснилось, что сын обратившейся женщины погиб при исполнении служебного долга в зоне проведения специальной военной операции. Несмотря на это, уполномоченные органы длительное время отказывались назначать матери положенную по закону пенсию по случаю потери кормильца.Для защиты прав женщины прокурор внес представление руководителю ответственного ведомства. После вмешательства надзорного органа права матери погибшего бойца были полностью восстановлены, ей начислили все положенные выплаты начиная с даты первого обращения.