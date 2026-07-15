Уголовное дело направлено с утвержденным обвинительным заключением в суд.

Следователи СК Владимирской области завершили расследование дела против 30-летнего жителя Киржача, который из хулиганских побуждений нанес травмы подростку.Инцидент произошел 13 февраля вечером. Школьник убирал снег возле своего частного дома на улице Десантников и откидывал его через дорогу в сторону парковки. Сосед из дома напротив посчитал, что парень забрасывает его автомобиль «Форд», и устроил скандал с матерью мальчика.Когда подросток попытался продолжить уборку, мужчина набросился на него, нанеся не менее 5 ударов кулаками по голове и груди, проигнорировав предупреждения женщины о возрасте сына. Потерпевший попал в больницу с сотрясением мозга. Дело направлено в суд, вину агрессор признал лишь частично.