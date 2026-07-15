Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Юлии Калистовой для назначения на должность прокурора Владимирской области. Об этом сообщил сенатор от 33 региона Андрей

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Юлии Калистовой для назначения на должность прокурора Владимирской области. Об этом сообщил сенатор от 33 региона Андрей Шохин в своем телеграм-канале. По его словам, кандидатуру рассмотрят на заседании комитетов Совета Федерации 16 июля. Сейчас Юлия Калистова занимает должность Амурского бассейного природоохранного прокурора. До октября 24-го года