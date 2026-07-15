Знаменитые спикеры станут частыми гостями владимирских колледжей.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел рабочую встречу с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем и его заместителем Георгием Будным. Стороны обсудили реализацию регионального заказа по просветительской деятельности и договорились о масштабировании сети постоянно действующих лекториев в колледжах области.Для запуска новой волны просветительских мероприятий Правительство Владимирской области выделяет субсидию в размере 1,5 миллиона рублей. Это первый в России опыт софинансирования подобных просветительских проектов на региональном уровне, что подчеркивает стремление региона расширить доступ к качественной образовательной программе.За прошедший год в рамках сотрудничества с «Знанием» во Владимирской области проведено 539 лекций, их аудитория превысила 36 тысяч слушателей. В числе приглашённых спикеров — известные общественные деятели, журналисты и эксперты, такие как Екатерина Андреева, Захар Прилепин и IT-специалист Михаил Скобенко. Формат лекций сочетает научно-популярные выступления, общественные дискуссии и практические мастер-классы, что делает программу привлекательной для студентов и широких слоёв населения.Масштабирование лекториев в колледжах позволит системно вовлечь молодёжь в образовательную повестку, дать студентам доступ к федеральным экспертам и развить критическое мышление. Региональная власть рассчитывает, что новые площадки станут центрами дополнительного образования и помогут сформировать профессиональные интересы у школьников и студентов.Губернатор поблагодарил руководство общества «Знание» за конструктивный диалог и подчеркнул: «Знание — сила» для Владимирской области означает не только лозунг, но и практическую стратегию развития человеческого капитала. Правительство региона намерено расширять сотрудничество с федеральными просветительскими проектами, делая образование более доступным и современным для каждого жителя.