Во Владимирской области продолжается масштабное обновление дорожной инфраструктуры. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Селивановском округе приводят в порядок важный

Во Владимирской области продолжается масштабное обновление дорожной инфраструктуры. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Селивановском округе приводят в порядок важный участок трассы Владимир – Муром – Арзамас, протяженностью 2,2 км. Об этом рассказало Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области. На объекте после фрезерования старого покрытия завершается устройство выравнивающего слоя, ведётся досыпка обочин песком.