Его тельце выбросили в мусорный контейнер.

По информации СУ СКР по Владимирской области, в воскресенье, 13 сентября, муромлянин маргинального образа жизни, раскапывая мусор на ул. Лаврентьева, обнаружил в контейнере мертвого новорожденного. Он сразу сообщил полиции о страшной находке. На место срочно выехали следователь-криминалист и следователь СК России. Судя по предварительному осмотру, ребенок погиб от переохлаждения. Более точно скажет судебно-медицинская экспертиза.По факту возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ - убийство матерью новорожденного ребенка. Оперативные службы ведут поиск матери погибшего малыша.Это не первый случай в этом году, когда новорожденных бросают. Летом во Владимире к роддому №2 подкинули новорожденного в переноске. К счастью, прохожие нашли его, когда он был еще жив и здоров.