Фигуранты похитили из загона коз, забили их и реализовали мясо.

В начале сентября в ОМВД России по Юрьев-Польскому району поступило сообщение о пропаже скота. Неизвестные проникли в огороженный загон и похитили двух коз. Сумма причиненного ущерба составила 9 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких дней сотрудники полиции установили личности и задержали подозреваемых. Ими оказались местные жители 1972 г.р. и 1990 г.р. В содеянном мужчины сознались.Установлено, что после хищения злоумышленники забили коз, часть мяса реализовали, а оставшуюся хранили для себя.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).