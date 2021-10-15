На трассе М-7 «Волга» во Владимирской области ночью 16 октября на 40 минут остановят движение На...

На трассе М-7 «Волга» во Владимирской области ночью 16 октября на 40 минут остановят движениеНа 168 километре федеральной автодороги М-7 «Волга» в Собинском районе Владимирской области планируются краткосрочные ночные ограничения в связи с установкой рамной П-образной опоры, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.Проезд по участку возле поворота на станцию Колокша временно закроют с 23:00 до 23:40 для безопасного проведения работ.Возможные маршруты объезда:- в сторону Москвы: поворот на Одерихино на км 168 М-7, далее через Юрино с выходом на 165 км М-7;- в сторону Нижнего Новгорода: поворот на 156 км в Лакинске на Собинку, далее через Улыбышево с выходом на 185 км М-7.Просим с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее выбирать пути объезда.Будьте внимательными на дорогах, следите за знаками и соблюдайте скоростной режим.