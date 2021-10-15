На трассе М-7 «Волга» во Владимирской области ночью 16 октября на 40 минут остановят движение
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На трассе М-7 «Волга» во Владимирской области ночью 16 октября на 40 минут остановят движение
На 168 километре федеральной автодороги М-7 «Волга» в Собинском районе Владимирской области планируются краткосрочные ночные ограничения в связи с установкой рамной П-образной опоры, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.
Проезд по участку возле поворота на станцию Колокша временно закроют с 23:00 до 23:40 для безопасного проведения работ.
Возможные маршруты объезда:
- в сторону Москвы: поворот на Одерихино на км 168 М-7, далее через Юрино с выходом на 165 км М-7;
- в сторону Нижнего Новгорода: поворот на 156 км в Лакинске на Собинку, далее через Улыбышево с выходом на 185 км М-7.
Просим с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее выбирать пути объезда.
Будьте внимательными на дорогах, следите за знаками и соблюдайте скоростной режим.