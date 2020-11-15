В лидерах - Муромский.

Ранее мы писали, что за сутки во Владимирской области коронавирусом заболели 127 человек. Это новый антирекорд.По районам и городам региона новые случаи распределились так: 18 в Муромском, 18 в Гусь-Хрустальном, 17 во Владимире, 10 в Ковровском, 9 в Суздальском, 8 в Кольчугинском, 7 в Вязниковском, 7 в Александровском, 6 в Камешковском, 5 в Петушинском, 5 в Гороховецком, 4 в Селивановском, 3 в Киржачском, 3 в Судогодском, 3 в Меленковском, 2 в Юрьев-Польском, 2 в Собинском районах.В целом по стране выявлено еще 22 572 инфицированных.