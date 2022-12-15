Во Владимирской области может начаться мусорный коллапс в первые дни Нового года. В...

Во Владимирской области может начаться "мусорный коллапс" в первые дни Нового года.В администрации Александровского района на днях прошло совещание, на котором постарались не допустить на территории муниципалитета мусорного коллапса, сообщает издание "Новый город Александров".Дело в том, что мусоросортивочную станцию, принадлежащую компании "Бригантина" исключили из терсхемы. Это означает, что с 1 января все твердые коммунальные отходы Александровского района негде сортировать. Выход, который предлагает работающий в районе оператор "Хартия" - "временный объект" для перегрузки отходов, который планируется пустить с нового года на территории асфальтового завода "Маяк". А возобновлять сотрудничество с "Бригантиной" в дальнейшем "Хартия" не намерена.При этом, еще в ноябре глава Александровского района Денис Кузнецов заявил: "Нас ошарашило известие о планах размещения на территории асфальтового завода возле поселка Маяк мусороперегрузочной станции. Для меня, как и для всех вас, эта новость стала неожиданностью. Мы были уверены, что эта тема, раз и навсегда закрыта. Хочу вас заверить, что главой администрации района, мной, и, уверен, Советом народных депутатов Александровского района будет предпринят исчерпывающий перечень мер направленный на недопущение размещения данного объекта на данной территории".Со своей стороны по запросу "Вестей" ситуацию прокомментировал Директор филиала «Владимирский» ООО Хартия Владимир Иванович Доровских (приводим ответ практически целиком): "Региональный оператор «Хартия» осуществляет свою деятельность в 5 регионах России. И только во Владимирской области у нас возникают трудности с осуществлением планов по реализации реформы по обращению с ТКО.Для оптимизации операционных расходов по транспортированию ТКО 1-го и 2-го плеча Александровского района, которые после закрытия полигона в г. Александрове выросли в 18-20 раз, мы предлагаем использовать для бесперебойной работы временный объект до начала эксплуатации объекта КПО Петушки в 2024 году.Выбранный объект подходит по расположению и удобен по логистике движения основных потоков ТКО. Это – действующий асфальтовый завод в пос. Маяк Александровского района. Объект имеет необходимые требования по санитарно-защитной зоне (СЗЗ, 500 м.), соответствующую для планируемой деятельности по перегрузки ТКО путем прессования в пресс-компактор категорию земельного участка – «Земли Промышленного назначения». С владельцем участка заключен долгосрочный договор аренды на 5 лет.Данный объект был предварительно включен в территориальную схему обращения с отходами (ТСОО) Владимирской области в качестве перспективного (в редакции ТСОО от 29.10.22). Была получена поддержка данного проекта на уровне руководства департамента природопользования области: есть соответствующий ответ на запрос «Хартии» по данному вопросу. Подготовлен и утвержден проект строительно-сметной документации на строительные и инвестиционные затраты на подготовку объекта. Подготовлены, согласованы и утверждены договора на проведение необходимых строительно-монтажных работ с подрядными организациями, поставщиками оборудования. Плановая дата начала эксплуатации объекта – 01.01.23Однако администрация Александровского района отвергает предложенный региональным оператором «Хартия» план по решению проблемы, советуя использовать для наших нужд местное предприятие МСС Бригантина, которое, в свою очередь, была исключена из ТСОО области в связи с найденными на ней нарушениями.А именно: не соответствие СЗЗ, занижение объемов деятельности, не соответствие категории земельного участка заявленной деятельности, вступившее в силу судебное решение о незаконности строительства зданий и сооружений на данном участке, наличие ВЗУ (артезианская скважина) для коммерческого использования и розлива воды на территории СЗЗ МСС. Таким образом, использовать указанное предприятие «Хартия» не может.Все это создает максимально сложную ситуацию в области с транспортированием отходов на объекты захоронения уже с 01.01.2023 года. И фактически ставит под угрозу всю схему вывоза ТКО района без привлечения значительных дополнительных резервов транспорта мусоровозов с экипажами (не менее 6-8 дополнительных единиц спецтехники с экипажами).Поэтому мы считаем, что в сложившихся обстоятельствах необходимо вынести решение данной проблемы на обсуждение с руководством области, и разобрать долгосрочную целесообразность строительства мусороперерабатывающих станций (МПС) на территории каждого из районов, где уже закрыт или планируется к закрытию полигон.Это позволит снизить давление на тариф с увеличением транспортной составляющей, но при этом региональный оператор сможет достигнуть поставленных Федеральной программой задач по закрытию старых полигонов к 2028 году".Ситуация по-настоящему патовая. Тем более, в Александрове вполне сознают, что возможности как-то повлиять на нее фактически нет.Газета "Новый город Александров" цитирует главу районной администрации Анну Кузнецову: "Как бы нам не хотелось, но ни «Хартия», ни «Бригантина» не подотчетны администрации или Совету народных депутатов. Это две коммерческие организации, и только они сами могут договориться".Фото https://www.pxfuel.com/