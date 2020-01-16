По словам очевидцев, мужчина мог скончаться от остановки сердца ещё до столкновения с другой машиной

Утром 16 января на мосту через Клязьму произошло ДТП, в результате которого погиб 50-летний водитель «Фольксвагена». По словам очевидцев, мужчина мог скончаться от остановки сердца ещё до столкновения с другой машиной.Около 8.30 водитель «Фольксвагена» двигался из Загородного парка в сторону центра Владимира. Заехав на мост через Клязьму, он выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль «Черри», а затем отлетел в бордюр. Несмотря на то, что удар был не сильным, мужчина скончался на месте до приезда «скорой» помощи.Очевидцы выдвинули теорию, что мужчина мог умереть от остановки сердца ещё до столкновения, а бесконтрольная машина затем выехала на «встречку».