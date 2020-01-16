Отставка правительства России вызвана запросом на изменения, считают министры и депутаты.

Отставка правительства России вызвана запросом на изменения, считают министры и депутаты.Как передает ТАСС, об этом в ходе Гайдаровского форума на встрече с представителями Ассоциации инновационных регионов сообщил исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко. Он подчеркнул, что на запрос на изменения надо выходить с новыми подходами.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что идея отставки кабинета министров давно назрела, особенно в части финансово-экономического блока. При этом он категорически отверг кандидатуру Алексея Кудрина в качестве премьер-министра, заявив "Интерфаксу", что "нужны люди, которые умеют работать" и пообещал от коммунистов выдвинуть свои предложения.Первый заместитель главы думского комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что отставка правительства является частью серьезной перезагрузки политической системы страны, предложенной президентом в своем Послании Федеральному Собранию, передает РИА Новости.Его коллега по нижней палате отечественного парламента, вице-спикер Петр Толстой выразил уверенность в том, что отставка кабмина не отразится на динамике реализации Послания президента и пообещал приложить все усилия для воплощения в жизнь инициатив главы государства.15 января Дмитрий Медведев сообщил о том, что возглавляемое им правительство России подало в отставку в полном составе, подчеркнув, что этот шаг предпринят на фоне предложений об изменении Конституции, которые прозвучали в Послании Федеральному Собранию, с которым выступил в тот же день президент страны Владимир Путин.