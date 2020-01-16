Ученые из Санкт-Петербургского университета предлагают бороться с пробками на дорогах при помощи математики. Об этом сообщает ГТРК Санкт-Петербург. Для этого они предлагают создать так называемого цифрового двойника транспортной системы города.

Ученые из Санкт-Петербургского университета предлагают бороться с пробками на дорогах при помощи математики. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Для этого они предлагают создать так называемого "цифрового двойника" транспортной системы города.Суть предложения заключается в следующем. Чтобы собрать воедино информацию о всех проблемных участках на дорогах, необходимо предварительно проверить удобство автомобильной трассы на математической модели. Кроме того, улучшить ситуацию на дорогах сможет создание единой навигационной системы. Пока что ученым не хватает статистических данных о количестве машин в том или ином участке города в разное время суток и даже дней недели. Но эту проблемы легко решить с помощью множества видеокамер, установленных по всему городу.Такой математический подход особенно полезен при строительстве новых трасс. "Цифровой двойник" поможет определить, как удобнее и эффективнее выстроить инфраструктуру, и как это повлияет на дорожную ситуацию.