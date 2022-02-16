В ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет полицейскими были выявлены факты нарушения общественного порядка в вагоне электропоездов...

«Административному аресту сроком на пять и восемь суток подвергнуты двое молодых людей, нарушивших общественный порядок и создавших панику среди пассажиров в столичном метро», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.На минувшей неделе сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене в ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет были выявлены факты нарушения общественного порядка в вагоне электропоездов на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.Установлено, что 20 декабря 2021 года в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро «Калужская» до станции метро «Новые Черемушки», молодой человек упал, стал громко кричать, трясти руками и ногами, имитируя приступ, чем создал панику и тревогу среди пассажиров. Аналогичный эпизод с его участием и участием его знакомого произошел 2 февраля текущего года в вагоне электропоезда на станции «Калужская». В дальнейшем ролики о произошедшем были размещены в одной из социальных сетей и распространились в средствах массовой информации.В результате проведения проверочных мероприятий полицией Московского метрополитена нарушители общественного порядка, 20-летний и 25-летний жители столицы, были задержаны и доставлены в отдел полиции.В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и назначено судом административное наказание в виде административного ареста сроком на пять и восемь суток.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18