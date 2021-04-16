Употребив спиртное, мужчина угнал машину и пытался скрыться от сотрудников полиции.

В дежурную часть Мурома поступило сообщение о том, что по улицам районного центра движется «ВАЗ 2112», водитель которого может находиться в нетрезвом состоянии. Информация была передана всем нарядам полиции.Менее чем через час сотрудники ГИБДД обнаружили указанный автомобиль и при помощи сигнального голосового устройства потребовали от водителя остановиться. Автолюбитель проигнорировал законное требование полицейских и попытался скрыться. В ходе преследования водитель был задержан. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.При проверке инспекторы установили, что находившийся за рулем 33-летний местный житель не имеет права управления транспортом и сел за руль, употребив спиртное. При этом ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, а автомобиль, на котором он передвигался, ему не принадлежит.В ходе дальнейшей проверки было установлено, что задержанный тайком от друга взял ключи от авто и отправился кататься.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела. Кроме этого, мужчина привлечен к административной ответственности.