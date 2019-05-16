Лондонский Арсенал выступил с официальным заявлением, в котором раскритиковал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за выбор местом проведения финала Лиги Европы столицы Азербайджана города Баку. Матч пройдет 29 мая 2019 года.

Лондонский "Арсенал" выступил с официальным заявлением, в котором раскритиковал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за выбор местом проведения финала Лиги Европы столицы Азербайджана города Баку. Матч пройдет 29 мая 2019 года."Все в "Арсенале" рады выходу в финал Лиги Европы, мы с нетерпением ждем матча с "Челси", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "Арсенала". – Тем не менее, мы крайне разочарованы тем фактом, что из-за транспортных ограничений УЕФА может предоставить нашему клубу всего 6 тысяч билетов на стадион вместимостью более 60 000"."On behalf of our fans, we would like to understand the criteria by which venues are selected for finals, and also how supporter requirements are taken into account as part of this."— Arsenal FC (@Arsenal) 16 мая 2019 г.В заявлении также говорится, что у клуба более 45 тысяч держателей абонементов. "Арсенал" регулярно получает жалобы от своих болельщиков в связи с тем, что они не смогут посетить финал Лиги Европы."От имени наших фанатов мы бы хотели понять критерии, по которым выбирают места проведения для финалов, а также понять, как учитываются интересы болельщиков при этом. Мы призывает УЕФА учитывать потребности болельщиков в будущем, потому что то, что произошло в этом сезоне – неприемлемо и не должно повториться. Мы будем рады присоединиться к любым дискуссиям, чтобы избежать повторения подобных ситуаций".Напомним, УЕФА смог выделить лондонским клубам всего 12 000 тысяч билетов из-за пропускной способности аэропорта имени Гейдара Алиева, которая составляет всего 15 тысяч человек в день. Таким образом, организация минимизирует риски.