Власти Италии приняли решение о снятии с 3 июня текущего года всех ограничений на въезд в страну и выезд из страны. Такая мера означает серьезное ослабление одних из самых жестких в мире карантинных мер, введенных различными странами из-за пандемии коронавируса.

Власти Италии приняли решение о снятии с 3 июня текущего года всех ограничений на въезд в страну и выезд из страны. Такая мера означает серьезное ослабление одних из самых жестких в мире карантинных мер, введенных различными странами из-за пандемии коронавируса.С этой же даты будет разрешено свободное перемещение внутри республики, регионы которой выступали за скорейшее снятие ограничений, передает "Интерфакс".С начала распространения коронавирусной инфекции в Италии зафиксировано более 223 тысяч случаев заражения, свыше 31 тысячи заболевших скончались.