Кладоискатели погибли в пещере на глубине 20 метров. Их тела обнаружила жена одного из погибших.

Тела искателей сокровищ обнаружили в Греции, сообщает издание Loutraki365. Погибших обнаружила на глубине 20 метров в пещере под городом Лутраки местная жительница – супруга одного из погибших. Лутраки находится на берегу Коринфского залива, в 90 километрах от Афин, он с древности известен термальными источниками​​​.Погибшим от 35 до 70 лет, уточняет издание. Их тела утром были подняты на поверхность пожарно-спасательной бригадой. Точная причина гибели охотников за сокровищами устанавливается. По предварительной версии, их убило взрывной волной при попытке вскрыть слой грунта. В пользу этой версии говорит тот факт, что в руках мужчин были зажаты провода. По другой версии, они задохнулись от выхлопных газов генератора.