В октябре президента России Владимира Путина ждут в Белграде на церемонии завершения отделочных работ в храме Святого Саввы. Президент Сербии Александр Вучич передал Путину приглашение на церемонию во время своего визита в Сочи в декабре прошлого года.

В октябре президента России Владимира Путина ждут в Белграде на церемонии завершения отделочных работ в храме Святого Саввы. Президент Сербии Александр Вучич передал Путину приглашение на церемонию во время своего визита в Сочи в декабре прошлого года.Накануне в телефонном разговоре с президентом Сербии Путин подтвердил, что приедет в Белград по этому случаю, пишет сербская газета "Вечерне новости".В январе 2019 года Владимир Путин посетил храм Святого Саввы вместе с Вучичем и сербским патриархом Иринеем. Оба президента и патриарх символически положили три мозаичных элемента вокруг лика Иисуса Христа — красный, синий и белый в цветах сербского и русского триколоров — и расписались на модели мозаики.С помощью России было профинансировано строительство мозаичного купола храма площадью 1248 квадратных метров. Этот купол из стекла и камня станет самым большим из куполов православных храмов, выполненных из мозаики. Российская компания "Газпромнефть" сначала вложила в обустройство этой святыни 4 миллиона евро, а затем, в прошлом году, еще шесть.Сербская православная церковь готовится к церемонии по случаю завершения работ по строительству храма Святого Саввы в Белграде в этом году. В церемонии планирует принять участие и делегация Русской православной церкви. Храм Святого Саввы рассматривается как символ духовного единства и исторических связей сербского и русского народа.