Защитник Соломон Кверквелия покинет Локомотив будущим летом. На грузинского футболиста претендуют Ростов, Краснодар и новичок премьер-лиги Ротор.

Защитник Соломон Кверквелия покинет "Локомотив" будущим летом. На грузинского футболиста претендуют "Ростов", "Краснодар" и новичок премьер-лиги "Ротор".Контракт Кверквелии с "Локомотивом" рассчитан до июня 2021 года. Но футболист решил покинуть команду. "Локомотив" также готов продать 28-летнего защитника, сообщает Чемпионат.com.На защитника сборной Грузии претендуют сразу три клуба — "Ростов", "Краснодар" и "Ротор". Но пока неизвестно, где продолжит карьеру футболист, выступающий за "Локомотив" с 2017 года.