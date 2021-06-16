Новую площадку для занятий спортом в парке 950-летия Суздаля установил Фонд ДОМ.РФ. Проект площадки разработало КБ «Стрелка». Фитнес-парк оборудован профессиональными тренажерами,

Новую площадку для занятий спортом в парке 950-летия Суздаля установил Фонд ДОМ.РФ. Проект площадки разработало КБ «Стрелка». Фитнес-парк оборудован профессиональными тренажерами, сопоставимыми по классу с тренажерами в дорогих спортзалах. На торжественном открытии выступил мэр города Сергей Сахаров. Сергей Сахаров, глава администрации г. Суздаль: Это уникальное спортивно-тренажерное поле, называемое современным языком «воркаут», где могут тренироваться как