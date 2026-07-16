Фестиваль проходит в восьмой раз. Он посвящен подвигу тружеников тыла, которые работали в годы Великой Отечественной войны, а также тем, кто сегодня в условиях специальной военной операции

Фестиваль проходит в восьмой раз. Он посвящен подвигу тружеников тыла, которые работали в годы Великой Отечественной войны, а также тем, кто сегодня в условиях специальной военной операции продолжает это дело, обеспечивая армию современным вооружением. Бронепробег прошел 15 июля на Площади Победы. Жители города вместе с юнармейцами, курсантами и военными почтили память тех, кто защищал Родину,