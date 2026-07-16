Главная святыня Владимира и всей области — Успенский кафедральный собор — похоже, вскоре тоже «оденется» в строительные леса. Министерство культуры России начало поиск подрядчика для

Главная святыня Владимира и всей области — Успенский кафедральный собор — похоже, вскоре тоже «оденется» в строительные леса. Министерство культуры России начало поиск подрядчика для капитального обновления храма-памятника ЮНЕСКО. Начальная цена контракта — почти 335 миллионов рублей. Работы затронут площадь более 7,5 тысяч квадратных метров. Список того, что нужно сделать, весьма внушительный. Помимо полной реставрации