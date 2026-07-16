Команда спасателей оказалась сильнее представителей всех силовых структур региона.

В Гусь-Хрустальном сборная регионального управления МЧС одержала уверенную победу в заплывах на открытой воде. Соревнования проходили под эгидой общества «Динамо» в рамках спартакиады по служебно-прикладным дисциплинам.На старт вышли более 70 спортсменов. Сотрудники МЧС боролись за лидерство с представителями других силовых структур: ФСБ, МВД, Росгвардии и службы исполнения наказаний.Команда спасателей показала лучший результат в мужской эстафете вольным стилем и заняла первое место в общем зачете среди 18 коллективов области.