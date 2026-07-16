Маршруты нескольких популярных автобусов временно сократят или пустят в объезд.

В связи с перекрытием движения на Огуречной горе временно изменены схемы следования нескольких автобусов:• Маршрут 7С: будет курсировать от «Загородного парка» до остановки «Тандем» и обратно через микрорайон Верезино. На «Тандеме» пассажиры могут бесплатно пересесть на 14-й автобус.• Маршрут 14: продолжит работу по привычному расписанию.• Маршруты 2С и 32: со стороны Доброго будут следовать только до остановки «Улица Куйбышева». Остальные рейсы продолжат движение без изменений.Просим учитывать данные корректировки при планировании поездок по городу.