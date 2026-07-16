По губернаторской программе “Благоустроенный двор” в регионе в этом сезоне обновили 49 дворов и 45 прилегающих территорий. По решению Александра Авдеева проект продолжает

По губернаторской программе “Благоустроенный двор” в регионе в этом сезоне обновили 49 дворов и 45 прилегающих территорий. По решению Александра Авдеева проект продолжает реализовываться в области и в 2026 году. На эти цели в бюджете предусмотрено 1,2 млрд. рублей. Ремонтные работы запланированы ещё на 492 объектах. В 2024 и 2025 годах по этой программе отремонтированы