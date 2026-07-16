Его главные события пройдут 18 июля в Вязниках – на малой родине русского и советского поэта, участника Великой Отечественной войны Алексея Фатьянова. Праздничный концерт объединит

Его главные события пройдут 18 июля в Вязниках – на малой родине русского и советского поэта, участника Великой Отечественной войны Алексея Фатьянова. Праздничный концерт объединит поклонников творчества Алексея Ивановича из различных уголков нашей страны. В этом году праздник посвящён Году единства народов России. Программа будет насыщенной с множеством различных творческих площадок. Гостей ждут торжественное открытие