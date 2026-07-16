1903 год. Одесса. По Дерибасовской идет Моня и видит - в доме 13 открылся публичный дом. Моня заходит туда и видит - на столике лежит порнушка, а поверх стоит ценник: негритянка - 30р индианка - 25р француженка - 20р полячка - 15р русская - 10р Почесал Моня затылок и обращается к мадам: - Послущайте, я бедный еврей, у меня всего 3 рубл&. о... я хочу... - У нас все для клиентов - я вас обслужу... 1933 год Одесса. По Дерибасовской идет изрядно постаревший Моня и видит - в доме 13 открылась швейная артель. Вспомнив молодость, Моня зашел туда. Смотрит - весь бывший персонал дома терпимости тихо сидит и щъет передники. - Здравствуйте, - обращается Моня к председательнице артели, - вы меня не узнаете?
- Как же, как же, я вас помню, вы - Моня, - радостно восклицае
еще анекдот!