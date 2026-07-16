В 2026 году при поддержке регионального Министерства внутренней политики НКО «Центр гражданских инициатив «Позиция» совместно с региональным филиалом Государственного фонда «Защитники

В 2026 году при поддержке регионального Министерства внутренней политики НКО «Центр гражданских инициатив «Позиция» совместно с региональным филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества» приступили к созданию первой в регионе Книги Памяти, посвящённой жителям нашей области – участникам СВО, погибшим в зоне её проведения. Каждому из павших земляков в Книге будет посвящена отдельная страница, содержащая информацию о