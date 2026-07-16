За 6 месяцев этого года в Кадровый центр «Работа России» Владимирской области обратились 438 соискателей с ограниченными возможностями, что на треть больше в сравнении с аналогичным

За 6 месяцев этого года в Кадровый центр «Работа России» Владимирской области обратились 438 соискателей с ограниченными возможностями, что на треть больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Из них трудоустроились 241 человек, в том числе пятеро граждан – на квотируемые рабочие места. Это вдвое больше, чем за тот же период в 2025. Все граждане