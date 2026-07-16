Расследование уголовного дела находится на контроле городской прокуратуры.

В Муроме суд заключил под стражу местного жителя, которого обвиняют в умышленном причинении тяжелых травм прохожему. Ходатайство следствия поддержала городская прокуратура. Дело квалифицировано по части 1 статьи 111 УК РФ.По версии дознания, инцидент произошел в начале июля 2026 года на центральной площади города. Потерпевший прогуливался там с женой и дочерью, увидел незнакомого мужчину и подошел попросить сигарету. Однако разговор мгновенно перерос в ссору, а затем и в обоюдную потасовку.В ходе конфликта обвиняемый, освободившийся из колонии менее года назад, решил выместить на жертве всю свою агрессию. Он нанес оппоненту несколько ударов ногами и руками по голове, не останавливаясь даже при виде женщин и ребенка. В результате пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы черепных и лицевых костей.Следствие установило, что преступление совершено при опасном рецидиве: тремя годами ранее этот же мужчина уже был осужден за аналогичное деяние и отбывал наказание в исправительной колонии.В суде прокурор настаивал на самой строгой мере пресечения. Судья согласился с доводами обвинения и отправил фигуранта под стражу.