Годовой темп прироста цен на продукты во Владимирской области в июле снизился до 20%, а месячный —...

Годовой темп прироста цен на продукты во Владимирской области в июле снизился до 20%, а месячный — показал отрицательную динамику: по сравнению с июнем потребительские цены в среднем снизились.Как сообщили в пресс-службе владимирского отделения Банка России, высокий рост предложения импортных овощей и фруктов, расширение географии их поставок и укрепление рубля позволили замедлить рост цен на яблоки, груши, апельсины, виноград, бананы. Расширение посевных площадей отечественными производителями, увеличение сбора урожая картофеля и капусты привело к снижению цен на овощи. В июле замедлился рост цен на молоко.Годовая инфляция во Владимирской области замедлялась третий месяц подряд и в июле составила чуть больше 17%. Это соответствует общероссийской тенденции. Динамика цен обусловлена увеличением предложения на товарных рынках, сокращением издержек производителей, снижением спроса на отдельные непродовольственные товары после его всплеска в начале весны и укреплением рубля.Фото https://www.pxfuel.com/