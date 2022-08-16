Муромской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя....

Муромской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя.Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, умышленном повреждении чужого имущества и покушении на кражу.В Декабре 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая чувство ненависти и злобы к своему знакомому, в ходе возникшего конфликта, проявляя агрессию, умышленно нанес последнему не менее трех ударов кулаком по голове и не менее четырех ударов кулаками в область туловища. Примерно через пять минут после этого он вновь нанес потерпевшему не менее двадцати ударов руками по голове и не менее тридцати ударов по туловищу руками.В результате указанных противоправных действий пострадавший впоследствии скончался в отделении паллиативной медицинской помощи ГБУЗ ВО «Муромская городская больница №3», сообщила пресс-служба облпрокуратуры.А 15 сентября 2021, тот же фигкрант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из-за личного неприязненного отношения к пользователю автомобиля «LADA-213100» злоумышленник нанес удары по указанной машине находящейся при нем резиновой палкой. И повредил и уничтожил решетку радиатора, переднюю левую фару, капот, крышу, правую и левую двери, крыло переднее правое, заднюю дверь, стекло задней двери, зеркала заднего вида, накладку капота, крышку бензобака.И, наконец, 14 мая 2022 обвиняемый с целью хищения автомобиля «ВАЗ-21043» открыл его водительскую дверь и проник в салон, руками отсоединил провода от контактной группы зажигания и неоднократно стал замыкать их между собой, тем самым пытался завести двигатель автомобиля, чтобы на нем уехать.Преступный умысел до конца он довести не сумел, так как был застигнут владельцем автомобиля и сотрудниками ОВ ДПС ГИБДД МО МВД России «Муромский».Уголовное дело направлено в Муромский городской суд для рассмотрения по существу. ​​​​​​​Фото https://www.pxfuel.com/