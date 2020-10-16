Владимирская область вошла в двадцатку самых читающих регионов России.

На ежегодном заседании Совета по культуре и искусству при Губернаторе Владимирской области координатор национального проекта Минкультуры России по созданию модельных библиотек в регионах страны Вадим Дуда рассказал, что наша область стала первой в России, где в 2016 году была открыта модельная библиотека 21 века. Теперь новые модельные библиотеки будущего создаются уже в рамках нацпроекта «Культура». Владимирская область вошла в двадцатку самых читающих регионов России. Мы вышли на 8 место в России по количеству созданных в рамках нацпроекта модельных муниципальных библиотек и на 13-е – по объёму привлечённого на их создание финансирования. До конца года в области откроются ещё три модельные муниципальные библиотеки – в посёлке Красное Эхо Гусь-Хрустального района и две детские – в Меленках и Юрьеве-Польском. Задачей для решения в перспективе станет дальнейшая трансформация муниципальных, сельских библиотек, поддержка инфраструктуры чтения в сотрудничестве с Российским книжным Союзом.