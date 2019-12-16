Пентагон намерен приложить усилия, чтобы сохранить отношения с Турцией, так в ведомстве ответили на угрозы Турции закрыть для американских военных две базы на своей территории

Пентагон намерен приложить усилия, чтобы сохранить отношения с Турцией, так в ведомстве ответили на угрозы Турции закрыть для американских военных две базы на своей территории. В Пентагоне напомнили, что США используют турецкие военные базы только с разрешения Анкары, и выразили надежду, что союзник США по НАТО займет более конструктивную позицию по спорным вопросам, в частности, в отношении комплексов С-400."Присутствие сил США на турецких базах, в том числе на базе Инджирлик, осуществляется с разрешения правительства Турции. Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ нашей многолетней приверженности сотрудничеству и защите нашего союзника по НАТО и стратегического партнера", — подчеркнули в Пентагоне, передает ТАСС.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью местным СМИ сообщил, что в ответ на санкции США страна может закрыть для американских военных две базы на своей территории — Инджирлик и Куреджик. По его словам, Вашингтону не удастся навязать свою волю, используя ограничительные меры."Для обеих сторон очень важно, чтобы США не предпринимали шагов, которые будет невозможно исправить в наших отношениях. Конечно, Турция даст ответ на любые санкции США. Мы сядем и решим. Если нужно будет, то закроем и Инджирлик, и Кюреджик", — указал Эрдоган.Поводом для обострения отношений с Белым домом стали поставки в Турцию российских комплексов С-400. Пентагон потребовал отказаться от контракта с Москвой, пригрозив санкциями и отменой продажи Турции истребителей F-35.