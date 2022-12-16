Люди практически добровольно расстаются со своими накоплениями. Как обезопасить себя и свои деньги...

Люди практически добровольно расстаются со своими накоплениями. Как обезопасить себя и свои деньги от телефонных гипнотизеров? Расскажет Анастасия Сахарова.Они представляются сотрудниками полиции или банка. Давят на больное - на угрозу жизни близких. Пугают уголовной ответственностью и хищением средств.- Было такое, что вы прямо поверили кому-то и хотели перевести?- Нет-Никогда?-Нет!- Реагируем совершенно спокойно. На незнакомые номера мы не отвечаем.- Я извиняюсь и говорю, что мне некогда с вами разговаривать.Но далеко не все владимирцы мыслят столь критически. Только за сутки жители областного центра переводят злоумышленникам до трех миллионов рублей. За год - больше тысячи сслучаев мошенничества.- Работала на 4 работах, чтобы накопить на квартиру на первоначальный взнос. В итоге у меня все деньги украли. И кроме того оформили кредит, который я теперь тоже вынуждена выплачивать . Я была в курсе этого всего. Просто я не думала, что мошенники настолько хитроумные.Для каждого возраста у финансовых "гипнотизеров" - своя схема. Пожилые люди не всегда знают, как пользоваться банкоматом.. А "подсказчики" всегда держат их на связи. Одно из таких преступлений в волонтеры совместно с сотрудниками полиции предотвратили в первый день дежурства. Пожилая женщина пыталась перевести средства злоумышленникам через банкомат.Камилла Алиева, волонтер:- Потом она начинает вводить операцию, номер карты. И достает большую сумму денег. Мы когда это увидели, подошли. А она начала говорить "Я сыну, сыну, сыну". Она начала от нас отходить, говорить, я отошла от них".Мошенники настолько грамотно "промывают мозги" жертвам, что они слушают голос в трубке, а не волонтеров и полицейских. У которых есть считанные минуты, чтобы отговорить их.Анастасия Манькова, старший участковый уполномоченный полиции УМВД России по г.Владимиру:- К сожалению, потерпевшие чаще всего стараются уйти. Потому что злоумышленники чаще всего говорят им, что нужно идти в другое место, к другому банкомату.Анастасия Сахарова, корреспондент:- Несмотря на то, что сотрудники правоохранительных органов, банков, средств массовой информации неоднократно предупреждают граждан -не переводите свои средства мошенникам.. Преступники изобретают все новые и новые схемы. Чтобы сохранить свои средства, достаточно закончить разговор и просто положить трубку. А для полного успокоения позвонить в банк или в полицию.Возле банкоматов, в салонах сотовой связи сейчас почти круглосуточно дежурят волонтеры. И даже они, зная все уловки, убеждены : в беседу лучше не вступать.Андрей Филинов, председатель общественного совета при УМВД России по г.Владимиру:- Я не настолько уверен в себе. И считаю, что лучше положить трубку. Мало ли какими технологиями они обладают. И вдруг что-нибудь у меня в мозгу щелкнет, и я побегу к ближайшему банкомату переводить мошенникам деньги. Поэтому лучше не тратить свое время.Ни сотрудники банка, ни полицейские НИКОГДА не спрашивают у граждан персональные данные. Казалось бы, простая истина. Но не все до сих пор ее усвоили.Анастасия Сахарова. Егор Герасимов. Вести-Владимир.