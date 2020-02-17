Граждане задержали злоумышленника, который выхватил у женщины сумочку...

Начальник УВД по СВАО генерал-майор полиции Василий Петрунин объявил благодарность гражданам, оказавшим помощь полиции в задержании подозреваемого в совершении грабежа.Как сообщалось ранее, через службу «02» обратилась жительница столицы и сообщила, что у входа в подъезд дома на Снежной улице неизвестный мужчина выхватил у нее сумку, в которой находились денежные средства, мобильный телефон и документы. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.Случившееся заметили проходящие мимо граждане. Работник компании по обслуживанию лифтов в СВАО Гагик Рустамян и студент градостроительного колледжа г. Москвы Денис Лебедев догнали и остановили злоумышленника, удерживая его до приезда сотрудников полиции.В торжественной обстановке руководство УВД по СВАО и член Общественного совета при УВД по СВАО Николай Шестаков в присутствии личного состава Управления за проявленное мужество и самоотверженность объявили благодарность неравнодушным жителям округа.«Такой поступок показывает, что наши граждане, наша молодежь воспитаны на принципах почитания закона и помощи нуждающимся. Радует то, что в наше время есть такие люди, которые не остаются равнодушными и не проходят мимо чужой беды. Мы искренне благодарим вас за активную гражданскую позицию и за помощь полиции в борьбе с преступностью», - отметил генерал-майор полиции Василий Петрунин.Пресс-служба УВД по СВАО8(495) 616 06 29