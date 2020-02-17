Заявительница пояснила, что обнаружила отсутствие автомобиля, припаркованного на проспекте Мира...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали мужчину, подозреваемого в краже иномарки стоимостью более 2,5 миллионов рублей.В полицию поступило заявление о краже дорогостоящего автомобиля. Заявительница пояснила, что обнаружила отсутствие автомобиля, припаркованного на проспекте Мира. Материальный ущерб составил более 2,5 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Астраханской области задержали подозреваемого – 40-летнего приезжего мужчину. Злоумышленник неустановленным способом снял автомобиль с сигнализации и завел двигатель, после чего уехал на нем с парковки. Автомобиль обнаружен и изъят.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60