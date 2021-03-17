Всего в учреждениях культуры в эти дни запланировано провести около 400 тематических и просветительских мероприятий.

C 18 по 21 марта во Владимирской области пройдёт комплекс мероприятий под общим названием «Крымская весна». Они будут посвящены седьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.В рамках этих мероприятий Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи уже провела телемост по обмену опытом с коллегами из Первомайской централизованной библиотечной системы Крыма «Мы часть страны, мы уголок России» и познавательный час «Крым в истории России». 18 марта библиотека предложит своим читателям познавательную программу «В гостях у тигрольва» о крымском парке львов «Тайган». В один из дней библиотека планирует провести телемост «Поговорим о важном» участников Молодёжной Думы при Законодательном Собрании Владимирской области и молодёжного парламента г. Симферополя.Владимирская областная научная библиотека 18 марта проведёт Патриотический час «Крымские страницы владимирской истории». В программе: рассказ об исторических личностях – уроженцах и жителях Владимирской земли, оставивших заметный след в истории Крыма.В этот же день в библиотеке состоится показ программы проекта «Имя. Символ 33», посвящённой русскому флотоводцу и мореплавателю, адмиралу, командующему Черноморским флотом и одному из первооткрывателей Антарктиды Михаилу Лазареву.Владимирская областная специальная библиотека для слепых с 18 по 21 марта приглашает на литературные чтения «История воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», которые пройдут в 8 библиотечных пунктах при местных организациях Всероссийского общества слепых.В фойе областного колледжа культуры и искусства с 15 по 22 марта проходит книжная иллюстрированная выставка «Крым», посвященная воссоединению Крыма с Россией. Для студентов колледжа 18 марта будет проведён открытый урок по теме «Крымская весна-2014».Областной Киноцентр с 16 по 23 марта организует в учреждениях культуры региона тематические кинопоказы «Крымская весна».В Доме фольклора Областного Центра народного творчества 18 марта пройдёт мастер-класс по тестопластике «Дары Крыма», а на канале Ю-Тьюб можно присоединиться к онлайн-занятию мастер-класса по живописи шерстью «Морской пейзаж».Муромский историко-художественный музей приглашает посетить виртуальную фото-выставку «Наш Крым» на официальном сайте музеяВ парках культуры и отдыха «Дружба», Центральном и Загородном во Владимире 20 марта будут проходить тематические программы.Всего в государственных и муниципальных учреждениях культуры в эти дни запланировано провести около 400 тематических и просветительских мероприятий.